Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno fatta spogliare e piegare in un bagno sporco in Questura”: ma la procura di Bologna chiede l’archiviazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il trattamento a cui sono sottoposte le manifestanti davanti ai cancelli della Leonardo, a cui ina Brescia è stato chiesto di spogliarsi e di fare piegamenti sulle gambe,sollevato polemiche arrivate fino in Parlamento. Ma per un caso simile avvenuto il 9 luglio a, i pmchiesto. La denuncia, scrivono le pagine locali di Repubblica, riguardava quanto successo nel giorno delle manifestazioni contro il G7 Scienza che allora si svolgeva in città. Una ragazza era stata fermata nel corso della protesta durante la quale gli attivisti avevano esposto uno striscione sulla Torre dell’Orologio. Aveva denunciato che, portata in, era statain un.La pm Francesca Rago ha concluso che la poliziotta, indagata per perquisizione arbitraria, non era a conoscenza dei motivi per cui l’attivista era stata portata ine ha svolto gli atti con le modalità previste, senza eccedere i limiti delle proprie attribuzioni.