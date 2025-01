Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 25-13, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATrinchieri chiama un timeout dopo la tripla subita, il coach azzurro non vuole lasciare nulla al caso.31-16 Con personalità Morgan piazza una tripla fondamentale per rimanere in vita in quest’incontro.31-13 Ancora a segno da tre lo statunitense, -18 per le V nere.28-13 Si sblocca Walker con una tripla.25-13IL!19.24 Difficoltà palesi per lain quest’avvio. La formazione allenata da Dusko Ivanovic ha subito un parziale da 13-2 nei primi cinque minuti di partita, mantenendo poi quel distacco nella restante metà di gioco. Ottima prova dei lituani da tre punti: 6/8 per i biancoverdi fuori dalla mezzaluna.25-13 Canestro piazzato alla sirena da Akele, si chiude il primo25-13!25-11 Altra tripla realizzata dallocon Ulanovas.