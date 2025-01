Oasport.it - LIVE Firenze-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: parte il secondo set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-10 Da seconda linea Egonu, sbracciata debordante.11-9 Primo tempo di Acciarri. Braccio che va via velocissimo!10-9 Da posto 4, diagonale ben assestata di Daalderop.10-8 Out il tentativo intocco di Orro: errore non da lei.9-8 In rete il servizio di Davyskiba.9-7 Bella diagonale stretta Malual.8-7 Passa tra il muro avversario a 2 Egonu.8-6 MUROO DAVYSKIBA su attacco di Egonu. Brava la bielorussa a capire la direzione dell’attacco in anticipo.7-6 Mette a lato Malual da seconda linea.7-5 Tap-in Sylla.7-4 Passa Davyskiba in contrattacco.TIME OUT6-4 ACEE ACCIARRI! Ottimo colpo caduto negli ultimi 5 cm di campo!5-4 MONSTER BLOCK BUTIGAN! Su Sylla da posto 4.4-4 Pallonetto spinto out di Egonu dopo un bel rally.3-4 Tocco morbido Malual su finta di giocata forte.