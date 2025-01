Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa vincono un match non scontato. Ottima prestazione di Zhu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInsi sono difese, oltre alla già citata Zhu Ting che registra 19 attacchi, un muro e un ace con solamente un errore, anche Isabelle Haak (20 punti) e Gabi (15).Spettacolare partita di Erblira Bici per le ospiti che porta a21 punti su 18 attacchi, 1 ace e due muri e il titolo di miglior marcatrice insieme alla cinese diZhu Ting. Buona anche laarrivata dalla statunitense Simone Lee che con 16 punti è comunque una delle miglior attaccanti della serata.Le pantere disono sembrate sempre in controllo delquesta sera. Dall’altra parte della rete, però, unaagguerrita è riuscita a strappare un set alle campionesse del mondo grazie ad una tenacia e ad una bellissima organizzazione in difesa.