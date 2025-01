Sport.quotidiano.net - La Virtus cade a Kaunas: bianconeri sconfitti 77-68 dallo Zalgiris

(Lituania) 15 gennaio 2025 - Lasconfitta 77-68. Un pessimo avvio di sfida costa la sconfitta a Marco Belinelli e compagni bravi a rimanere attaccati al match grazie alla ottima prestazione di Cordinier e a una prestazione collettiva, che è migliorata match in corso, ma che non è stata sufficiente per violare la Zalgirio Arena. Non è bastata la buona prestazione difensiva della ripresa per evitare il ko, nella prima della doppia sfida che vedrà latornare già in campo venerdì sera in casa del Bayer Monaco. Pronti-via eavanti 8-0 e poi 13-2. I lituani ritoccano il massimo vantaggio sul 22-8 dell’8’. Il massimo vantaggio la formazione di Andrea Trichieri lo raggiunge ad inizio seconda frazione con due triple di fila di Walker IV che valgono il 31-13.