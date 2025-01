Ilfattoquotidiano.it - Influencer derubato durante un video in diretta su Instagram: “Mi hanno seguito guardando dov’ero dallo smartphone, poi mi hanno aggredito e minacciato”

Stava registrando unasuper raccontare quello che stava vedendo, come fa sempre. Ma ad un certo punto è stato raggiunto da due persone,, poi. È quanto successo a “Primo Nero”,originario della Costa d’Avorio ma residente a Roma dal 2014, che racconta la vita nella Città Eterna ai suoi oltre 300 mila follower, attraverso deiin cui chiede un euro alle persone o in cui denuncia situazioni di degrado, come quando mostra i borseggiatori nelle metropolitane.Ed è propriouno dei suoi ultimiinche il content creator è stato vittima di un’aggressione: “Come al solito, stavo raccontando cosa vedevo quando sono stato”. Sono le 20.30, circa, “Primo Nero” è in zona Porta Maggiore per una live e due ragazzi lo avvicinano: “Credo mi stessero seguendo– spiega l’a Roma Today -.