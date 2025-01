Incendi Los Angeles, le false foto delle case rimaste intatte «grazie a Dio»

Leggi su Open.online

Circolano alcune immagini di due abitazioni che sarebbero state “risparmiate” daglidi Los. La narrazione proposta è di natura religiosa, con ringraziamenti al Dio cristiano (o, in alcuni casi, a divinità di altre religioni) per il presunto miracolo. In realtà, si tratta di una falsa testimonianza diffusa da pagine e account che professano la religione.Per chi ha frettaLa prima immagine riguarda un’abitazioneHawaii del 2023.La seconda è stata generata con l’Intelligenza Artificiale di Google.AnalisiLe immagini della casa, contenuta anche in alcune clip, vengono condivise con la seguente narrazione:Questa è la casa di un cristiano a Los, California. Mentre leintorno a lui furono distrutte dal fuoco, la sua casa rimase intatta.La promessa di Dio nel Salmo 91:1-6 è stata compiuta.