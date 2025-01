Thesocialpost.it - Gaza, dopo l’accordo di Doha c’è speranza ma senza illusioni

A un anno e più di tre mesi dalla mattanza antisemita dei quel maledetto 7 ottobre 2023 non si può che apprezzareche sarebbe stato raggiunto atanti fallimenti – per una tregua a. Anche se il condizionale è ancora d’obbligo. Il Qatar si è impegnato moltissimo, ed è un bene. Per Israele, per i palestinesi anch’essi vittime di Hamas, per l’intera regione, dove si sono aperte altre questioniil crollo del regime siriano, mentre dai ribelli Huthi yemeniti continuano a essere supportati dall’Iran.Alnon si sarebbe mai arrivati se Israele non avesse avuto la capacità di reagire militarmente prima all’attacco dal Sud, poi a quello di Hezbollah da Nord. Israele aveva il diritto, anche morale, di reagire. Ha reagito e ha vinto sul terreno. Ora si tratta però di capire innanzitutto se gli ostaggi ancora in vita saranno tutti restituiti alle loro famiglie e quale sarà la contropartita sul rilascio dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.