Ilrestodelcarlino.it - Fiore querela 23 consiglieri reggiani

Il leader di Forza Nuova, Roberto(foto),per diffamazione i 23comunali di Reggio che lunedì in sala del Tricolore, hanno votato un ordine del giorno contro l’apertura di una sede del partito in città proposto da Alessandro Miglioli di Verdi e Possibile. "Ho dato mandato al mio ufficio legale dire icomunali firmatari del diffamatorio Odg e responsabili della ‘dichiarazione antifascista’ che è stata già considerata dalla Procura di Parma ai limiti e forse oltre l’articolo 610 del codice penale e cioè violenza privata", fa sapere. "Forza Nuova – ricorda poi – agisce sul territorio da più tempo di tutti i partiti firmatari (il Pd nasce nel 2007, Fn nel 1997), è rappresentata in numerosi Consigli comunali, e ha vinto centinaia di processi per diffamazione, contro chi la accusava di falsità simili a quelle scritte dai 23".