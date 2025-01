Panorama.it - Due morti due pesi: quando la politica sceglie chi ricordare

Si chiamava Valeri Naumov Videnov, il 49enne bulgaro che Il 24 marzo del 2024 ha perso la vita mentre cercava di sfuggire a un posto di blocco della polizia a Nettuno in provincia di Roma. Il figlio, gravemente ferito, ha lottato per sopravvivere.Un nome, quello di Videnov, che è passato inosservato, senza suscitare particolare clamore. Al contrario del caso di Ramy Elgaml, giovane egiziano morto in circostanze simili durante un inseguimento con i Carabinieri, che invece ha innescato proteste, violenza, accuse contro le forze dell’ordine e un intenso dibattito pubblico.Perché alcune tragedie diventano simboli di denuncia contro le forze dell’ordine, mentre altre passano quasi inosservate? Abbiamo approfondito la questione con il sociologo ed ex maggiore dei Carabinieri Francesco Caccetta.