Calciomercato.it - Dall’Inter alla Capitale: l’accordo è già chiuso

Leggi su Calciomercato.it

Intesa trovata per il centrocampista che ha detto sìsquadra capitolina: la formazione nerazzurra è soltanto un ricordoNon è fermo il mercato dell’Inter. I nerazzurri, anche se Marotta ha spiegato a più riprese di non voler andare ad intaccare l’attuale rosa, sono sempre vigili sul mercato. Diversi i giovani calciatori nel mirino della società lombarda che sta lavorando per il futuro. Per Bah c’è da vincere la concorrenza del Manchester City, mentre è avanzata la trattativa per Tomas Perez.è già(LaPresse) – Calciomercato.itOperazioni per il futuro, come è rivolto non all’immediato l’interesse per il centrocampista del Verona Reda Belahyane. Il 20enne piace anche al Milan, come raccontato dnostra redazione, ma il suo futuro potrebbe essere nella