Corea del Sud arrestato il presidente Yoon | la situazione precipita tensione altissima a Seul

. Ildeposto delladel Sud, il conservatoreSuk-Yeol, e' statoper il tentativo di colpo di Stato del 3 dicembre scorso: lo ha reso noto l'agenzia anti-corruzione (Cio), poche ore dopo l'irruzione di centinaia di agenti nella sua residenza. Anche se era stato sospeso dall'incarico per la procedura di impeachment, il 64enne ex procuratore capo nazionale e' il primoin carica a finire in manette nella storia deldel Sud. "Lo Stato di diritto indel Sud e' completamente crollato", ha commentatoin un videomessaggio di tre minuti diffuso dopo l'arresto in cui ha spiegato che l'inchiesta nei suoi confronti "è illegale" ma che non si è voluto opporre all'arresto per evitare "un disgustoso bagno di sangue". Un corteo di vetture ha scortato il leader del Parito del Potere popolare negli uffici del Cio per essere interrogato.