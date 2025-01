Anteprima24.it - Comune, i nuovi assessori politici al lavoro: i primi provvedimenti

Tempo di lettura: 2 minutiDopo settimane di vacatio dovute alle fibrillazioni interne alla maggioranza del sindaco Laura Nargi che, di fatto, per diversi giorni era rimasta senza, si è tornata a riunire la giunta comunale.La prima riunione del nuovo esecutivo politico si è tenuta proprio all’indomani della firma dei decreti di nomina da parte dei diretti interessati (LEGGI QUI).In data 10 gennaio, alle ore 12:55 la delibrazione del primo provvedimento con tutti i neopresenti, compreso l’unico superstite tra i tecnici, l’assessore al bilancio Alessandro Scaletti proponente della delibera approvata per “Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025” a valere sull’esercizio provvisorio del medesimo anno.Poi un anticipo all’Economo Comunale l’importo di € 50.000,00, quale Fondo di anticipazione, relativo all’anno 2025, il cui valore, le modalita? di utilizzazione e rendicontazione sono dettagliatamente indicati nel Regolamento del Servizio di Economato e Provveditorato e nella normativa vigente; poi il via libera alla “quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata (art.