Carta d’identità per i migranti nei Municipi di Roma arriva il via libera del Campidoglio

Addio alle lunghe file, accampati davanti all’ingresso dell’anagrafe centrale dicon la speranza di ottenere ladopo mesi. Un incubo per centinaia diin coda fin dalla notte in via Petroselli per rientrare nella manciata di posti disponibili due giorni a settimana. Dopo le proteste dell’Usbraccolte da Radio, finalmente le persone richiedenti asilo residenti in città potranno rivolgersi direttamente agli uffici deiper ottenere ladi identitàcea.per ineidiil viadella giuntaLa Giunta capitolina ha approvato una memoria presentata dall’assessore Bugarini che prevede il rilascio delladi identitàcea direttamente negli uffici anagrafici deiper le persone richiedenti asilo e residenti in città.