Quotidiano.net - Borse europee in rialzo cauto in attesa dei dati sull'inflazione USA

inin vista dell'atteso datoamericana che verrà reso noto nel primo pomeriggio. Guida i rialzi Londra (+0,7%), dopo che l'britannica è scesa a sorpresa a dicembre, facendo scommettere il mercato su un doppio taglio dei tassi da parte della Bank of England nel 2025. Francoforte avanza dello 0,5%, Milano dello 0,4% e Parigi dello 0,1%, poco mosse dafinali in linea con le letture flash dell'di Francia e Spagna e dall'atteso calo del Pil tedesco nel quarto trimestre. Tirano il fiato i titoli di Stato, con il rendimento dei Btp decennali in calo di 4 punti base al 3,8% mentre lo spread con il Bund scende di due punti, a quota 117. L'Usa aiuterà a capire come si comporterà la Fed sui tassi, dopo che i fortisul mercato del lavoro americano della scorsa settimana hanno allontanato la prospettiva di un sostanziale allentamento della politica monetaria americana.