Bonus sport ancora in attesa del decreto, i requisiti e le alternative

Il Governo ha stanziato in Manovra 30 milioni di euro per il Fondo Dote per la famiglia, destinato ad aiutare le societàive dilettantistiche. Questi fondi si sono tradotti in unper i bambini che praticano unoal di fuori del contesto scolastico. Manca peròunattuativo che chiarisca l’importo.Esistono però alcunese si vuole ricevere un aiuto per far praticareai propri figli. Le spese relative all’attivitàiva dei minori a carico sono infatti detraibili dal 730.e incertezze delOltre ai fondi stanziati dal Governo in Manovra, delsono certi soltanto i:Sarà destinato alle famiglie con figli a carico tra i 6 e i 14 anni che praticano un’attivitàiva;L’attività dovrà essere svolta presso una societàiva dilettantistica, a cui i bambini dovranno essere iscritti;La famiglia non deve avere un Isee superiore a 15mila euro.