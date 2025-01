Isaechia.it - Amici 24, è polemica dopo l’improvvisa eliminazione di Ilan: la reazione di Anna Pettinelli

Ieri pomeriggio, nel corso della puntata odierna del daytime dia sorpresa ha deciso di eliminare il cantanteMuccino, che aveva deciso di accogliere nella sua squadrala decisione di Rudy Zerbi di sostituirlo con Jacopo Sol (QUI per leggere quello che è successo).Nella puntata di ieri, però,ha spiegato addi non aver visto miglioramenti in lui e per questo di essere giunta alla conclusione di non volerlo portare al serale di volerlo eliminare.Una decisione che ha sorpreso molti, sebbene alcuni avessero già intuito la possibiledel cantante, il quale per promuovere il suo nuovo inedito non ha fatto un video dalla casetta, come chiaramente ben visibile nei video dei suoi compagni, bensì da una stanza che molti hanno identificato come essere quella della casa del cantante.