Nerdpool.it - ACAB: la Recensione in Anteprima – Una Roma divisa tra Ordine e Caos

Leggi su Nerdpool.it

, la nuova serie Netflix disponibile dal 15 gennaio 2025, è prodotta da Cattleya in collaborazione con Netflix, con Stefano Sollima come produttore esecutivo. Composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, la serie è diretta da Michele Alhaique e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Ambientata a, racconta le tensioni interne ed esterne del Reparto Mobile della polizia, offrendo un ritratto crudo e realistico del delicato equilibrio tra.Di seguito potete trovare il Trailer Ufficiale:Tramasi svolge all’indomani di una notte di scontri violenti in Val di Susa, quando il Reparto Mobile diè costretto a confrontarsi con le sue contraddizioni. Giovanni “Mazinga” Maresca (Marco Giallini), veterano della polizia, guida una squadra segnata dalla violenza e dalla disillusione.