Laprimapagina.it - Zaia: “Terzo mandato? Serve uniformità, ascoltiamo i cittadini”

In un intervento a Palazzo Balbi, il Doge Luca, ha espresso con fermezza la sua posizione sul tema del limite ai mandati per i governatori regionali, definendolo “un’anomalia tutta nostra”. Secondo il Governatore del Veneto il vincolo rappresenta una disparità che andrebbe superata per garantirea livello istituzionale. “L’unico ruolo con il vincolo dei due mandati, oltre ai sindaci di città con almeno 15mila abitanti, sono alcuni governatori. Intanto, Province autonome e Regioni a statuto speciale hanno regole elettorali diverse. Se questa è una linea, deve valere per tutti” ha osservato.Il Doge ha poi sottolineato l’importanza di rispettare ilpopolare. “Bloccare i mandati ad amministratori eletti significa ignorare la volontà dei, quasi dandogli degli idioti.