Lanotiziagiornale.it - Vietato parlare di Berlusconi, mafia e crimini a Gaza: la guerra a Report è già ripartita

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Pattume mediatico-giudiziario”; “paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata”; “disservizio pubblico”; “ignobile e vergognoso esercizio di pseudo-giornalismo”. Non si è certo risparmiata Marinaieri nell’ennesimo attacco alla trasmissione Rai, “”, “rea” si essere tornata sui legami tra Silvioe Cosa Nostra.L’attacco di Marina a“Rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte, utilizzando prevalentemente, addirittura, brani di puntate precedenti, e dando voce a personaggi più che screditati – ha detto la– la trasmissione ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata”.La proprietaria della Mondadori – forse dimenticando di aver avuto in quel di Arcore uno stalliere di nome Vittorio Mangano (cioè un boss mafioso) e come amico di famiglia quel Marcello dell’Utri condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione, perché riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e il Cavaliere – , aggiunge: “accuse ormai vecchie un quarto di secolo e tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise – sempre su richiesta degli stessi inquirenti – dai Tribunali di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze.