Oasport.it - VIDEO Berrettini-Norrie 3-1, sintesi Australian Open: carrellata di ace per il romano

Matteoha esordito con un successo agli2025 di tennis: l’azzurro ha vinto in rimonta in quattro set contro il britannico Cameroncon lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3 ed al secondo turno affronterà il danese Holger Rune.L’azzurro ha reagito al meglio dopo aver perso il primo set, imponendosi in maniera perentoria negli altri tre parziali, fino a centrare il successo, anche grazie ad una gran prestazione al servizio, con il quale ha messo a segno ben 32 ace, a fronte di soli 7 doppi falli.Lorenzo Sonego doma il veterano Wawrinka e accede al 2° turno degliHIGHLIGHTS3-1