Vento forte alberi caduti e linee elettriche danneggiate | il maltempo si abbatte sulla Toscana

Firenze, 14 gennaio 2025 – Freddo,e neve: è lo scenario meteorologico che caratterizza lada oltre 48 ore. Protagonista numero uno ildi Grecale che non dà tregua. Spettacolari le immagini che arrivano dall’Argentario ed in particolare da Porto Santo Stefano, dove ilha creato non pochi disagi.pagina Facebook MeteoArgentario spiccano le immagini del porto e delle onde che si sono venute a creare. Il mare ha letteralmente invaso la passeggiata, arrivando perfino a spostare le pesanti panchine di cemento che si trovano sul lungomare di Porto Santo Stefano. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 30 interventi dei vigili del fuoco. Ilche ha colpito la nostra provincia ha richiesto un surplus di lavoro per i pompieri. L’Argentario nella morsa del