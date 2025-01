Lapresse.it - Torino, falsi contratti d’affitto per ottenere borse di studio Edisu

Una truffa da mezzo milione di euro all’, Ente per il diritto allodella Regione Piemonte: sono 80 gli studenti di nazionalità straniera coinvolti in una indagine condotta dalla guardia di finanza di, con l’operazione ‘Fake Home‘, che ha fatto luce su un meccanismo di frode finalizzato all’indebito ottenimento didierogate dall’Ente Regionale per il diritto alloUniversitario del Piemonte (), in assenza dei requisiti previsti.L’attività, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dal Primo Nucleo Operativo Metropolitano, è partita da un’attività investigativa finalizzata ad approfondire l’incongruenza riscontrata tra il numero didi locazione stipulati da un 37enne di origine ucraina residente ae le effettive capacità occupazionali dei quattro immobili in suo possesso: negli stessi, oltre ai reali occupanti, risultavano infatti convivervi 66 studenti.