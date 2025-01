Anteprima24.it - Terre d’Irpinia: a Casa Sanremo anche “Renna Creative Agency”

Tempo di lettura: 2 minuti“” è il nuovo partner diquest’anno protagonista nell’esclusivo salotto di, durante la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 nella celebre città dei fiori.Un’agenzia giovane e dinamica, che da oltre dieci anni si distingue nel panorama locale per la sua capacità di innovare e coinvolgere. Un piccolo atelier creativo composto da professionisti sotto i 35 anni, caratterizzato dalla versatilità e da un approccio originale a ogni progetto, trasformando ogni sfida in un’opportunità per esprimere il proprio talento unico.Uno studio di grafica, fotografia e new media, sempre alla ricerca della bellezza oggettiva e delle idee che fanno la differenza.Ecco perché l’agenzia è parte della squadra di: per promuovere un territorio che evolve, che supera i confini provinciali, diventando sempre più consapevole e strutturato.