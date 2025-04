Si tratta del progetto Ispra Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale PNRR Marine Ecosystem Restoration MER ha come obiettivo la mappatura delle montagne sottomarine

Iodonna.it - Si tratta del progetto Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, "PNRR Marine Ecosystem Restoration (MER)" ha come obiettivo la mappatura delle montagne sottomarine.

Milano, 10 apr. (askanews) – Un viaggio fra lesottoalla scoperta di habitat inesplorati, grazie a un robot (ROV – Remotely Operated Vehicle – Work Class), in grado di operare fino a 2.000 metri di profondità. Queste immagini testimoniano quanto raccolto nei primi due mesi di esplorazione nel Canale di Sicilia daldi, l’per lae la, “(MER) – Intervento A14 Seamounts”. Leggi anche › Lavoro alieno. I robot spazzeranno via molte professioni?affrontare il nuovo mondo L’è lasu larga scala di 79sottosituate oltre le 12 miglia dalla costa italiana a una profondità compresa tra 150 e 2000 metri e la raccolta di dati cruciali per la conservazione della biodiversità e la valutazione dei rischi geologici.