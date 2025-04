Pavia cassaforte sradicata ma abbandonata fallito furto al Carrefour sulla Vigentina

Pavia, 13 aprile 2025 - La cassaforte è stata sradicata dagli uffici, ma è poi stata abbandonata in mezzo alla galleria commerciale. I ladri sono riusciti a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, ma senza portare a termine il colpo. E' successo verso le 4 di oggi, domenica 13 aprile 2025, al centro commerciale Carrefour di Pavia sulla Vigentina. Una banda composta da tre o quattro persone, tutti incappucciati per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che sono state poi acquisite dai carabinieri che hanno avviato le indagini sul tentato furto. Erano arrivati e sono poi fuggiti a bordo di un furgone bianco. Sono entrati forzando una porta laterale con maniglione antipanico, facendo scattare l'allarme. Ilgiorno.it - Pavia, cassaforte sradicata ma abbandonata: fallito furto al Carrefour sulla Vigentina Leggi su Ilgiorno.it , 13 aprile 2025 - Laè statadagli uffici, ma è poi statain mezzo alla galleria commerciale. I ladri sono riusciti a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, ma senza portare a termine il colpo. E' successo verso le 4 di oggi, domenica 13 aprile 2025, al centro commercialedi. Una banda composta da tre o quattro persone, tutti incappucciati per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che sono state poi acquisite dai carabinieri che hanno avviato le indagini sul tentato. Erano arrivati e sono poi fuggiti a bordo di un furgone bianco. Sono entrati forzando una porta laterale con maniglione antipanico, facendo scattare l'allarme.

