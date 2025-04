Allerta meteo su tutta la Toscana possibile pioggia forte rischio idrogeologico

Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana. Comincerà alle 18 di domenica 13 aprile e finirà alla mezzanotte tra lunedì 14 e martedì 15. Una perturbazione con pioggia a tratti anche forte attraversa la Toscana. E le precipitazioni potrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni di questa Settimana Santa, che porta alla Pasqua. rischio idrogeologico Il tempo di domenica 13 aprile Le previsioni per lunedì 14 rischio idrogeologico Ma intanto la Protezione Civile si concentra appunto sulle ore tra domenica e lunedì. Il rischio idrogeologico significa che la pioggia potrebbe far innalzare il livello dei corsi d’acqua del reticolo minore. Dopo un autunno e un inverno difficili, con eventi estremi che hanno portato danni e purtroppo anche delle vittime, questo inizio di primavera porta appunto nuovi giorni di pioggia. Lanazione.it - Allerta meteo su tutta la Toscana: possibile pioggia forte, rischio idrogeologico Leggi su Lanazione.it Firenze, 13 aprile 2025 – Scatta un’gialla persula. Comincerà alle 18 di domenica 13 aprile e finirà alla mezzanotte tra lunedì 14 e martedì 15. Una perturbazione cona tratti ancheattraversa la. E le precipitazioni potrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni di questa Settimana Santa, che porta alla Pasqua.Il tempo di domenica 13 aprile Le previsioni per lunedì 14Ma intanto la Protezione Civile si concentra appunto sulle ore tra domenica e lunedì. Ilsignifica che lapotrebbe far innalzare il livello dei corsi d’acqua del reticolo minore. Dopo un autunno e un inverno difficili, con eventi estremi che hanno portato danni e purtroppo anche delle vittime, questo inizio di primavera porta appunto nuovi giorni di

