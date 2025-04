Ponte del 25 aprile e Primo Maggio vacanze low cost sotto i 1 000 euro

Ponte del 25 aprile e di quello del Primo Maggio, secondo una ricerca di People Insight Lab di Ing in collaborazione con YouGov Italia, ben il 54% degli italiani ha deciso di partire, mentre il 28% sta ancora valutando l’opportunità di organizzare un viaggio. Con il 49% degli intervistati che ha dichiarato il bisogno di staccare la spina e rilassarsi come principale motivazione per partire, i dati parlano chiaro: il settore del turismo continua a essere un motore trainante dei consumi.Italia tra le destinazioni preferiteConcentrandosi sulle preferenze di viaggio espresse dalle persone intervistate per il sondaggio, quando si è parlato di destinazioni, l’Italia si è confermata la meta dove conviene andare per i viaggiatori.Tuttavia, un quarto dei partecipanti ha dichiarato di voler esplorare una meta europea. Quifinanza.it - Ponte del 25 aprile e Primo Maggio, vacanze low cost sotto i 1.000 euro Leggi su Quifinanza.it In vista deldel 25e di quello del, secondo una ricerca di People Insight Lab di Ing in collaborazione con YouGov Italia, ben il 54% degli italiani ha deciso di partire, mentre il 28% sta ancora valutando l’opportunità di organizzare un viaggio. Con il 49% degli intervistati che ha dichiarato il bisogno di staccare la spina e rilassarsi come principale motivazione per partire, i dati parlano chiaro: il settore del turismo continua a essere un motore trainante dei consumi.Italia tra le destinazioni preferiteConcentrandosi sulle preferenze di viaggio espresse dalle persone intervistate per il sondaggio, quando si è parlato di destinazioni, l’Italia si è confermata la meta dove conviene andare per i viaggiatori.Tuttavia, un quarto dei partecipanti ha dichiarato di voler esplorare una metapea.

Potrebbe interessarti anche:

Le 6 mete economiche nel mondo dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile

5 mete europee economiche dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile

Calendario scolastico 2025 - vacanze di Pasqua e poi ponte per il 25 aprile e il 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione

Ne parlano su altre fonti Calendario scolastico 2025, ponti in arrivo per docenti e studenti: vacanze di Pasqua e poi 25 aprile e 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione. Ponte del 25 aprile e Primo Maggio, vacanze low cost sotto i 1.000 euro. Ponte 25 aprile – 1° maggio 2025 tra capitali e fughe nella natura: le mete più belle e vicine da raggiungere. Calendario scolastico 2025: tutte le date delle vacanze, da Pasqua al ponte per il 1° maggio. Scuola, vacanze di Pasqua e ponti dal 25 aprile al 1 maggio. Il calendario delle chiusure. Scuole chiuse per le vacanze di Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1 maggio: le date regione per regione.

Come scrive quifinanza.it: Ponte del 25 aprile e Primo Maggio, vacanze low cost sotto i 1.000 euro - Con il lungo ponte di quasi 10 giorni, gli italiani spenderanno poco, con un budget fissato intorno ai 1.000 euro a persona, rinunciando ad attività ricreative e ristorazione ...

Lo riporta msn.com: Turismo: Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, tutto pronto per il lungo ponte di primavera - Con la chiusura delle scuole tra pochi giorni sarà vacanza. A mettersi in viaggio saranno 11,3 milioni di italiani ...

Secondo msn.com: Ponte 25 aprile: le 5 mete per le coppie in Italia tra romanticismo ed eventi unici - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...