Salvini Migranti in manette Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce

Migranti in manette in Albania? Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce. Se degli irregolari, clandestinamente presenti sul territorio nazionale, in via di espulsione con precedenti penali, vengono accompagnati in un centro per i rimpatri in manette dov’e’ il problema, gli devo mettere l’uovo di Pasqua in mano?”. Cosi’ Matteo Salvini, segretario della Lega, a margine della scuola di formazione nazionale del partito a Roma.E sul 25 aprile afferma: “Spero sia una bella giornata festosa dove si ricorda un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti, non solo i comunisti. Mi stupiscono parole di odio da certa sinistra come quelle del signor Saviano che dice che la parabola di Trump finira’ nel sangue e c’e’ la tirannide, io penso che parli a sproposito e usi parole che non fanno bene”. Lopinionista.it - Salvini: “Migranti in manette? Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “inin Albania? Milodi chi si. Se degli irregolari, clandestinamente presenti sul territorio nazionale, in via di espulsione con precedenti penali, vengono accompagnati in un centro per i rimpatri indov’e’ il problema, gli devo mettere l’uovo di Pasqua in mano?”. Cosi’ Matteo, segretario della Lega, a margine della scuola di formazione nazionale del partito a Roma.E sul 25 aprile afferma: “Spero sia una bella giornata festosa dove si ricorda un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti, non solo i comunisti. Mi stupiscono parole di odio da certa sinistra come quelle del signor Saviano che dice che la parabola di Trump finira’ nel sangue e c’e’ la tirannide, io penso che parli a sproposito e usi parole che non fanno bene”.

