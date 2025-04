Patente sospesa al vicesindaco di Pavia Alice Moggi e la giunta Pd avvia un’indagine sui vigili

Alice Moggi, vicesindaco di Pavia assessore alla legalità con delega alla mobilità e avrete un epilogo da commedia all’italiana del terzo millennio. La vicesindaca “sceriffa”, come l’aveva ribattezzata qualche giornale per le sue richieste di imporre misure drastiche contro le infrazioni automobilistiche, incluso il diktat dei 30 km orari a Pavia, è finita nella bufera politica.La legge è uguale per tutti, ma quando tocca i dem.L’assessore della giunta di centrosinistra è stata multata perché sorpresa a guidare con il cellulare in mano da una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti, notandola, le hanno chiesto di accostare. Secoloditalia.it - Patente sospesa al vicesindaco di Pavia Alice Moggi e la giunta Pd avvia un’indagine sui vigili Leggi su Secoloditalia.it Sembra di rivedere un vecchio film con Alberto Sordi, dove uno zelante vigile ferma l’auto del sindaco I(Vittorio De Sica) con tutte le conseguenze del caso: togliete De Sica e mettetediassessore alla legalità con delega alla mobilità e avrete un epilogo da commedia all’italiana del terzo millennio. La vicesindaca “sceriffa”, come l’aveva ribattezzata qualche giornale per le sue richieste di imporre misure drastiche contro le infrazioni automobilistiche, incluso il diktat dei 30 km orari a, è finita nella bufera politica.La legge è uguale per tutti, ma quando tocca i dem.L’assessore delladi centrosinistra è stata multata perché sorpresa a guidare con il cellulare in mano da una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti, notandola, le hanno chiesto di accostare.

Patente sospesa al vicesindaco di Pavia Alice Moggi : la giunta Pd avvia un’inchiesta interna ai vigili

