Conte Guerra di pressioni con l’Inter Ce la siamo guadagnata e per certi versi ce la dobbiamo gustare

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato della Guerra di pressioni che sta tenendo la sua squadra con l’Inter capolista che ieri è uscita vittoriosa da San Siro contro il Cagliari. Domani il Napoli ospita l’Empoli per tornare a meno tre dai neroazzurri.Conte: «Una bella pressione, ci è richiesto di andare anche oltre le nostre possibilità»Più difficile la Guerra di nervi con l’Inter o fare i conti con gli infortuni? La risposta di Conte:«Noi diretti antagonisti della capolista per provare a dare fastidio. Si tratta di una bella pressione, noi stiamo facendo molto bene e ci stiamo trovando in una situazione dove ci è richiesto di andare anche oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che sta dimostrando in Europa di essere attrezzata per vincere tutto. Deve essere una bella pressione, bell’entusiasmo tra i tifosi. Ilnapolista.it - Conte: «Guerra di pressioni con l’Inter? Ce la siamo guadagnata e per certi versi ce la dobbiamo gustare» Leggi su Ilnapolista.it Antonio, allenatore del Napoli, ha parlato delladiche sta tenendo la sua squadra concapolista che ieri è uscita vittoriosa da San Siro contro il Cagliari. Domani il Napoli ospita l’Empoli per tornare a meno tre dai neroazzurri.: «Una bella pressione, ci è richiesto di andare anche oltre le nostre possibilità»Più difficile ladi nervi cono fare i conti con gli infortuni? La risposta di:«Noi diretti antagonisti della capolista per provare a dare fastidio. Si tratta di una bella pressione, noi stiamo facendo molto bene e ci stiamo trovando in una situazione dove ci è richiesto di andare anche oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che sta dimostrando in Europa di essere attrezzata per vincere tutto. Deve essere una bella pressione, bell’entusiasmo tra i tifosi.

