Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz da Montecarlo lancia la rincorsa a Sinner. Per Musetti l’unico rimpianto è l’infortunio: la Top 10 è vicina

È Carlosil campione del Master 1000 di. Il tennista spagnolo supera l’italiano Lorenzoin tre set (3-6, 6-1, 6-0) e conquista per la prima volta in carriera il torneo monegasco. Non riesce quindi l’impresa all’italiano, che manca per un soffio l’ingresso nella top 10 della classifica mondiale, ma festeggia il suo nuovo best ranking con l’11esimo posto. Nulla da recriminare per, che dimostra un livello molto alto di tennis, ma è costretto alla resa anche a causa di alcuni problemi fisici accusati all’inizio del terzo set.supera così Zverev e si riprende il secondo posto nel ranking dopo essersi già garantito la vetta della classifica Race ai danni di Jannik, ancora fermo per squalifica. “Non è il modo con cui avrei voluto concludere la finale, è stata una settimana fantastica per, mi dispiace moltissimo.