Armi nucleari russe nello spazio La preoccupazione di Rutte Nato

In un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag, il segretario generale della, Mark, ha espressoper il possibile dispiegamento dida parte della Russia. “Ci sono voci secondo cui la Russia sarebbe interessata alla possibilità di schierare”, ha affermato. L’alleanza atlantica teme inoltre che in futuro la Russia possa scatenare una guerrautilizzandocontro i satelliti. Con circa 7.000 satelliti attualmente in orbita intorno al pianeta, “i sistemi spaziali influenzano direttamente il nostro stile di vita”, ha dichiarato. “Assicurano, per esempio, il funzionamento dei telefoni cellulari, dei servizi bancari e delle previsioni meteorologiche”.Tuttavia,ha affermato che le attuali capacità di Moscasiano obsolete e non corrispondano a quelle dell’Occidente: “Sviluppareè un modo per la Russia di migliorare le sue capacità”.