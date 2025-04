Il Cinema spigato ai bambini e alle bambine BeccoGiallo con l’autrice Maria Scoglio

Cinema spigato ai bambini e alle bambine, BeccoGiallo, con l'autrice Maria Scoglio Mercoledì 16 aprile a scuola e in libreria con Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine (BeccoGiallo) e l'autrice Maria Scoglio Sarà ad Arezzo mercoledì 16 aprile, Maria Scoglio, una delle autrici del libro Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine (scritto insieme a Lisa Riccardi e illustrato da Anna Rizzi) La scrittrice, al mattino, incontrerà al Teatro Mecenate le classi prime della scuola secondaria "F. Severi" a conclusione del percorso di Alfabetizzazione e Educazione all'Immagine che si è svolto all'interno del progetto Cinebox: media, sogni e dintorni realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione.

