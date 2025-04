Tgcom24.mediaset.it - Le donne di Bezos nello spazio, tra loro anche Katy Perry

Blue Origin è pronta a lanciare la sua prima missione spaziale con un equipaggio interamente femminile. A bordo della navetta riutilizzabile New Shepard, ci saranno seicelebri, tra cui, Lauren Sánchez (futura moglie di Jeff), la produttrice Kerianne Flynn, la conduttrice Gayle King, l’attivista Amanda Nguyen e l’ex scienziata NASA Aisha Bowe. Il volo, in partenza dal Texas, raggiungerà i 100 km di altitudine per offrire qualche minuto di microgravità. Si tratta del primo lancio "tutto rosa" dal 1963 e arriva mentre la NASA cancella progetti di inclusione, lasciandoall’iniziativa privata, sempre più spettacolarizzata.