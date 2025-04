Patty Pravo chi erano i genitori Bruna Camporin e Aldo Strambelli Le persone come me nascono proprio da genitori come i miei

genitori di Patty Pravo erano Bruna Camporin e Aldo Strambelli. L'ex ragazza del Piper ha raccontato di aver vissuto un'infanzia difficile rivelando di aver conosciuto sua madre da adulta. La mamma dell'artista ha infatti sofferto di depressione post partum e proprio per questo motivo Patty Pravo è cresciuta prevalentemente con i nonni.

Un'infanzia difficile ma che ha inciso sull'educazione dell'artista. In varie interviste Patty Pravo ha raccontato dei suoi genitori e nello specifico in un'intervista a Il Gazzettino ha dichiarato:"Le persone come me nascono proprio da genitori come i miei".

Patty Pravo, in un'altra intervista in cui parla dei suoi genitori, ha raccontato di aver conosciuto molto tardi la madre; la donna infatti ha sofferto di depressione post partum.

