Massimo Stano straripante Record europeo dei 10 000 duello fiammante con Fortunato

Massimo Stano si è scatenato sui 10.000 metri di marcia a Prato, nell'ambito di una prova valida per i campionati italiani societari del tacco e punta. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha strabiliato sulla pista toscana, vincendo con il superlativo crono di 37:33.03 e firmando così il nuovo Record europeo della specialità. Il fuoriclasse pugliese ha abbassato di oltre venti secondi il preceduto primato, quel 37:53.09 che lo spagnolo Francisco Javier Fernandez aveva timbrato nel 2008.Si tratta del terzo riscontro cronometrico di sempre sulla distanza, superiore soltanto a quanto fecero i giapponese Eiki Takahashi (37:25.21) e Koki Ikeda (37:25.90) il 14 novembre 2020 a Inzai. Massimo Stano ha duellato in maniera spettacolare con un pimpantissimo Francesco Fortunato, secondo con il tempo di 37:34.

