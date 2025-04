Sorrentino Vlahovic patrimonio con Tudor è tornata la Juve Lotta Champions Finirà così

Sorrentino, ex portiere, sul momento della Juve dopo la nomina di Tudor come nuovo allenatore. I dettagli Stefano Sorrentino ha parlato in esclusiva a a Juventusnews24 della stagione della Juve. Sorrentino – Che idea di sei fatto di quanto successo alla Juventus con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor?«Quando si cambia . Calcionews24.com - Sorrentino: «Vlahovic patrimonio, con Tudor è tornata la Juve! Lotta Champions? Finirà così» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Stefano, ex portiere, sul momento delladopo la nomina dicome nuovo allenatore. I dettagli Stefanoha parlato in esclusiva a antusnews24 della stagione della– Che idea di sei fatto di quanto successo allantus con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di?«Quando si cambia .

Potrebbe interessarti anche:

Sorrentino : «Vlahovic è un patrimonio della società - Tudor ha il DNA juventino. Riscatto Conceicao? Dico questo» – ESCLUSIVA

Sorrentino : «Quando il portiere è il migliore in campo qualcosa non va. Koopmeiners merita fiducia - su Vlahovic penso questo» – ESCLUSIVA

Sorrentino sicuro : «Sulla carta Vlahovic può giocare insieme a Kolo Muani. Bisogna però ammettere una cosa sul serbo»

Ne parlano su altre fonti Sorrentino: «Vlahovic è un patrimonio della società, Tudor ha il DNA juventino. Riscatto Conceicao? Dico questo» – ESCLUSIVA. Sorrentino: «Vlahovic patrimonio per la Juve, su Tudor...». Sorrentino Vlahovic è un patrimonio della società Tudor ha il DNA juventino Riscatto Conceicao Dico questo – ESCLUSIVA. Vlahovic promosso da Tudor Ha fatto una buona gara con due assist Il gol ci voleva ma gli dico questo.

Si apprende da juventusnews24.com: Sorrentino: «Vlahovic è un patrimonio della società, Tudor ha il DNA juventino. Riscatto Conceicao? Dico questo» – ESCLUSIVA - Sorrentino a Juventusnews24. Le dichiarazioni in esclusiva del portiere ex Juventus su tutte le ultime tematiche legate al mondo bianconero Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in S ...

gonfialarete.com riferisce: Juventus, Tudor e Vlahovic: un legame che può rilanciare l’attaccante serbo. Osimhen… - Sebbene non ami l’etichetta di “sergente di ferro”, Tudor è un allenatore con idee chiare e ... Il messaggio era chiaro: chi non corre, non gioca. Vlahovic, un patrimonio da valorizzare La Juventus ...

Come scrive calcioin.it: Juventus, Vlahovic verso l’addio: Tudor lo schiera, ma… - Vlahovic lascerà la Juventus? Chi sostituirà il serbo? La Champions League influenzerà le scelte di mercato della Juventus? Scopri le ultime novità.