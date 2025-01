Ilrestodelcarlino.it - "Studentato per i fuori sede. Porte aperte all’università privata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra gli obiettivi che l’amministrazione comunale ha per il 2025 c’è anche il potenziamento del polo universitario. Progetto per il quale l’Arengo ha già ottenuto un finanziamento da ben sedici milioni di euro nell’ambito dei fondi Pnrr. L’opera prevede, di fatto, il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ala nord del complesso di Sant’Angelo Magno e dell’immobile di ex Malattie infettive, andando a realizzare per il Polo scientifico e tecnologico oltre mille metri quadrati di laboratori e altri 1.200 metri quadrati per altri spazi di servizio. L’ala nord dell’ex ospedale e la palazzina ex Malattie infettive si trasformeranno, dunque, nelladi un incubatore e acceleratore di imprese per favorire la nascita di nuove aziende sul territorio e per uno sviluppo di quelle esistenti. Un progetto innovativo e all’avanguardia.