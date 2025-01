Quotidiano.net - Sentimento e creatività. Pitti piazza globale per relazioni decisive

di Antonio Cristaudo* "Hey You,Man!": mi accade di sentirmi chiamare così, riconosciuto a Ginza (Tokyo) o nel Marais parigino. Se guardo a un percorso lungo 30 anni, ci vedo un mix di passione e inclinazione, studio e attitudine. Ho avuto la fortuna di amare la moda negli anni ’80, formandomi sulla cultura dell’immagine di ’Per Lui’ e ’L’Uomo Vogue’, tra scatti di Bruce Weber e nuovo denim. Così ho impostato il mio shopping di ricerca, passando da maison giapponesi a nomi sconosciuti e prodotti unici. Il mio è un mestiere singolare: mi sento un buyer tra i buyer. È con l’autorità diImmagine che in tutto il mondo seleziono giovani designer in erba o brand affermati per invitarli a Firenze. La mia agenda di scouting è organizzata senza preconcetti, non sempre secondo le date ufficiali delle sfilate.