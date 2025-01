Ilrestodelcarlino.it - "Sbagliato incoraggiare i vandali ’pro Pal’"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centri sociali e pro-Palestina vanno isolati, non incoraggiati. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, esponendo la bandiera della pace e quella palestinese (e non quella israeliana) ha contribuito ala narrazione violenta dei Propal che non nascondono di volere eliminare Israele (e gli ebrei) dal Medio Oriente. Le ideologie totalitarie vanno sempre combattute, a prescindere che siano di destra o di sinistra o islamiche. Chi non lo fa, è complice. Va giù durissimo Davide Romano (foto), direttore del Museo della Brigata Ebraica, commentanto il week end di scontri tra Roma e Bologna. E lo fa proprio mentre Lepore, in Consiglio comunale, difende la scelta di esporre il vessillo ("Una doverosa presa di posizione in favore del rispetto dei diritti umani che nulla ha a che fare con quanto è accaduto sabato", dice il primo cittadino).