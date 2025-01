Iodonna.it - Rivali lo sono sempre state e il tempo non sembra aver migliorato le cose...

Due icone della musica italiana, due anime ribelli, due donne che non si risparmiano frecciatine. Il rapporto tra Donatella Rettore e Loredana Bertè è daavvolto in un’aura di tensione. Durante un’intervista a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, Rettore ha affrontato senza mezzi termini la questione della presuntatà con la Bertè, svelando retroscena pungenti. Il risultato? Un mix di dichiarazioni che riportano a galla vecchie ruggini.La delusione di Donatella RettoreDonatella Rettore ha esordito con un atteggiamento apparentemente distensivo, sostenendo di nonmai avuto contrasti diretti con Loredana Bertè: «Non ho mai litigato con lei. Non ho mai detto una sola parola contro di lei. Cosa le voglio dire? Ciao! Se le mando un bacio? Certo! Mille baci!».Tuttavia, non ha mancato di sottolineare come la Bertè non abbia mai ricambiato la cortesia: «Non ho mai sentito Loredana Bertè parlare bene di me.