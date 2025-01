Gamberorosso.it - Riso e prezzemolo, la minestra dimenticata dell'infanzia a Milano

Ogni regione italiana ha la sua“povera”, nata dalla necessità e dal legame con la terra. In Emilia-Romagna si parla di zuppa di fagioli e cotiche, in Molise c'è lo scattone, mentre in Lombardia “Ris e erborin” —— lache racconta l’inverno attraverso la semplicità. Una pietanza umile ma carica di significato, simbolo di una città che sapeva fare molto con poco.Cos'è "Ris e erborin"Laa nonna Pinuccia,a zia Silvana,a Ines, preparata con pochi ingredienti:fresco e brodo leggero. Nata in un tempo in cui gli orti cittadini erano ancora un tesoro alimentare, dove anche ilsi rivelava unarsa preziosa, capace di resistere ai rigori invernali. A piacere, quando c'era, si poteva aggiungere una patata.