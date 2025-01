Lanazione.it - Prelievo multiorgano all’ospedale Apuane: due vite salvate

Leggi su Lanazione.it

Massa, 14 gennaio 2025 – Un gesto di generosità e un esempio di eccellenza sanitaria. Il 7 gennaio scorso,di Massa, la collaborazione tra l’Azienda Usl Toscana nord ovest e la Fondazione Monasterio ha permesso la realizzazione di unche ha dato nuova speranza di vita a due pazienti in lista d’attesa per un trapianto. Il processo di donazione ha avuto origine dalla segnalazione del potenziale donatore da parte della struttura di Terapia intensiva, diretta da Stefano Antonelli, al coordinamento ospedaliero per il procurement, guidato da Giovanni Bassi. Fondamentale è stata la “volontà donativa” espressa dai familiari del donatore, che hanno trasformato una perdita dolorosa in un atto di straordinaria solidarietà. Un ruolo cruciale è stato poi svolto dal Team Ecmo mobile dell’ospedale del Cuore di Massa, guidato da Paolo Del Sarto.