Poesia, racconti e…zombies!

Firenze, 14 gennaio 2025 – “e. zombies!”, questo il titolo dell’incontro in programma venerdì prossimo alle 21 nel salotto al primo piano del Circolo Arci Isolotto (in via Maccari 104), durante il quale il giornalista e scrittore Francesco Giannoni presenterà il libro firmato da Enrico Zoi “Delinguare Cerillarius. Diario tirrenico di un sospeso sentire” (I Libri di Mompracem, 2023), illustrato dal figlio e artista Filippo Zoi. Al contempo, il giornalista e scrittore Enrico Zoi presenterà il libro di Francesco Giannoni “Idella sfiga” (Sarnus, 2023), mentre l’attore e interprete Massimo Blaco eseguirà delle letture tratte dai libri e introdurrà gli “zombies”. “Una serata tra serio e faceto – anticipa Enrico Zoi -, in cui, insieme all'amico Francesco Giannoni, ci divertiremo a presentare i nostri due libri, insieme poetici e ironici.