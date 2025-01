Lanazione.it - Più sicurezza, sindaco in Prefettura: "Servono più uomini in caserma"

Ci vogliono più carabinieri. Crescono infatti gli episodi di microcriminalità nel Chianti, quello che fino a non molti anni era un territorio tranquillo, e in particolare a Barberino Tavarnelle. E il Comune chiede di aumentare l’organico della stazione dell’Arma. È quanto è stato chiesto ieri inal Comitato per l’ordine e lapubblica con il prefetto Francesca Ferrandino e, tra gli altri, ilDavid Baroncelli. E dove è stata ribadita la volontà di mantenimento e rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra Comune e forze di polizia oltre al potenziamento degli interventi di controllo sul territorio volti a potenziare ladella comunità chiantigiana. Sono state anche definite azioni condivise e concordate mediante il gruppo di lavoro istituito dallaper incrementare le misure di controllo atte a monitorare e contrastare i fenomeni criminosi.