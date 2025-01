Terzotemponapoli.com - Pazienza: “Lukaku è fondamentale per i meccanismi di Conte”

L’analisi tattica disul Napoli-VeronaMichele, allenatore ed ex calciatore, ha analizzato il Napoli-Verona durante la sua partecipazione a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Il tecnico ha espresso apprezzamenti per il lavoro tattico del Napoli, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni di gioco che hanno preso forma durante la partita. In particolare,ha notato l’influenza degli schemi di Antoniosulla squadra partenopea.Iche ricordanoSecondo, nella sfida contro il Verona sono emersi chiaramente alcuni principi tattici tipici del gioco di. In momenti specifici della gara, ha osservato che Giovanni Di Lorenzo si è adattato a una posizione da mediano, mentre André-Frank Zambo Anguissa si allargava e Matteo Politano si inseriva in area.