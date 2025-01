Anteprima24.it - Paziente resta su una barella del 118 per oltre 60 ore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 94 anni è rimasta per60 ore su unadel 118 nel pronto soccorso dell’ospedale di Mercato San Severino. Il caso è stato denunciato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che nelle scorse ore aveva lanciato un grido d’allarme attraverso i social. “Su quellascomoda c’è una donna di 94 anni. Si faccia qualcosa in nome di quella povera”. La vicenda è legata alla carenza dei posti letto e non sarebbe un caso isolato. Nel pronto soccorso, infatti, c’era anche un’altra ambulanza, in attesa da quasi 48 ore. I pazienti, all’arrivo in ospedale, vengono sistemati sulle barelle dei mezzi di soccorso, in attesa che si liberino posti letto. Nel frattempo, però, le ambulanze non possono allontanarsi, fino a quando non recuperano la propria