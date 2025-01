Thesocialpost.it - Patricia sbranata dai cani, tutti i dubbi: la visita notturna all’amico e il precedente non denunciato

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia sconvolgente si è consumata nelle prime ore di lunedì 13 gennaio in via Piccarello, alla periferia di Latina.Masithela, 29 anni, è stata aggredita e uccisa da un branco dinel giardino di un’abitazione. La donna, madre di un bambino, è deceduta poche ore dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.Leggi anche: Latina, chi è la ragazza 29ennedai: si chiamaMasithelaL’aggressione e il drammatico epilogoL’allarme è scattato intorno alle 3:30, quando alcuni vicini hanno sentito le urla disperate della vittima. La donna si trovava nel giardino di un amico, assente al momento dei fatti, quando è stata assalita dagli animali. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura di Latina. Al loro arrivo,era riversa a terra, circondata daiancora aggressivi.