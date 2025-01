Pallanuoto | il Setterosa vince all’esordio in World Cup netto 16-9 a Israele

Leggi su Sportface.it

Buona la prima per il. Le ragazze di coach Silipo,inCup nelle qualificazioni di Alessandropoli, in Grecia, hanno spazzato via, così come da pronostico,con un16-9, partendo dunque nel migliore dei modi in questa prima fase del torneo difemminile. Prossimo appuntamento mercoledì 15 gennaio, sempre alle ore 16 italiane, contro l’Olanda reduce dal bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.Dopo ventisette secondi Cocchiere apre i giochi su assist di Bettini, per il raddoppio c’è poco da attendere ed ènte la controfuga di Leone. Bogachenko dimezza lo svantaggio, ma Papi si prende fallo grave al centro e Colletta non sbaglia. La numero otto azzurra, però, in inferiorità riesce solo a deviare un tiro di Raz e così le israeliane accorciano nuovamente.